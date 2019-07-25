Матвиенко не управляет сама автомобилем, но мечтает вернуться к вождению

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что сама не сидит за рулем автомобиля, так как является охраняемым лицом, но в будущем мечтает вернуться к вождению.

"Как только я перешла в категорию охраняемого лица, я, к сожалению, перестала сама водить автомобиль. Я представила себя за рулем в сопровождении. Это выглядело бы ужасно и неправильно, поэтому я в последние годы не вожу машину, но мечтаю, когда "выйду на свободу", обязательно вернуться к вождению автомобиля", - сказала спикер на пресс-конференции по итогам работы палаты в весеннюю сессию.