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Матвиенко не управляет сама автомобилем, но мечтает вернуться к вождению

Спикер Совета Федерации отметила, что не сидит за рулем, так как является охраняемым лицом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что сама не сидит за рулем автомобиля, так как является охраняемым лицом, но в будущем мечтает вернуться к вождению.

"Как только я перешла в категорию охраняемого лица, я, к сожалению, перестала сама водить автомобиль. Я представила себя за рулем в сопровождении. Это выглядело бы ужасно и неправильно, поэтому я в последние годы не вожу машину, но мечтаю, когда "выйду на свободу", обязательно вернуться к вождению автомобиля", - сказала спикер на пресс-конференции по итогам работы палаты в весеннюю сессию.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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