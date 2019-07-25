Матвиенко рассказала, что мечтает об отпуске на море

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась журналистам, что очень хочет пойти в отпуск и провести его на море, а также рассказала, что отдыхать будет в России.

"До конца еще программа не сформирована, некогда было об этом думать. Но в отпуск очень хочу, честно, мечтаю. Особенно на море. По два, по три часа в день плаваю каждый день и получаю огромное удовольствие", - сказала Матвиенко в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Совета Федерации.

Она сообщила, что традиционно будет отдыхать в России. Матвиенко рассказала, что на днях ей позвонила внучка с вопросом, где она планирует провести отпуск и не планирует ли поехать в Италию, так как сама ездила туда и ей там очень понравилось.

"Мне очень трудно ей было объяснить, почему я не могу поехать в Италию", - сказала спикер Совфеда.

"Но, поверьте, никаких комплексов на этот счет и никакой рефлексии [не испытываю]. С удовольствием буду отдыхать на просторах нашего любимого отечества, на море, в горах, на просторах, на полях", - добавила она.

Спикер Совфеда находится под санкциями, поэтому не имеет возможности посещать страны, которые ввели ограничения в отношении нее.