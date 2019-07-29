Первая помощь при ДТП с мотоциклом. Что нужно и чего нельзя делать?

Число ДТП с участием мотоциклистов в России снижается, но это по-прежнему самые страшные аварии. В ГИБДД говорят, что мотоциклисту достаточно падения на скорости 10–20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема — получить черепно-мозговую травму. При таком ДТП важно быстро среагировать, чтобы спасти человеку жизнь. Специалисты Московского учебного центра Федеральной противопожарной службы имени Героя Советского Союза С.И. Постевого рассказали, что нужно делать, если вы увидели ДТП с мотоциклом.
Обозначить место аварии
Для начала нужно обеспечить безопасность места происшествия, чтобы здесь не произошли новые ДТП, и люди, работающие на аварии, не пострадали.Если вы на машине, ее нужно поставить перед местом ДТП, немного под углом к дороге — так, чтобы при возможном ударе она вылетела на обочину, а не на встречную полосу. Если вы на мотоцикле, его также нужно поставить немного по диагонали: так водителям будет проще его идентифицировать.
Перед своей машиной или мотоциклом поставить аварийный знак, а чуть подальше — еще один. Это даст другим водителям запас времени, чтобы сориентироваться: если кто-то не заметит первый знак, он увидит второй, а если и это не поможет — он влетит в вашу машину, но при этом вы не пострадаете. Когда авария произошла на повороте, знак надо ставить перед ним, чтобы поворачивающие могли увидеть его издалека.Включить "аварийку" и поставить сигнальный фонарь, если он есть. Это привлечет дополнительное внимание, особенно в темноте. На мотоциклах можно сжать ручку тормоза и зафиксировать ее скотчем или пластырем. Этот сигнал намного ярче, чем габаритные огни.
Надеть светоотражающий жилет, чтобы в темноте вас заметили. В учебном центре также рекомендуют пришивать светоотражающую полосу на брюки, чтобы проезжающие увидели вас, даже если вы стоите на коленях. Также можно использовать светоотражающие повязки и браслеты.
Вызвать помощь
Оценить ситуацию и вызвать скорую помощь: четко назвать адрес, сообщить, что произошло мото-ДТП, назвать количество пострадавших и их примерный возраст.Если есть разлив топлива, необходимо сразу позвонить в "101". Бригада тут же выдвинется по указанному адресу. Параллельно пойдет сигнал в скорую, которая будет направлена к месту аварии вместе с пожарно-спасательными подразделениями и ГИБДД.
Если у вас нет специальных навыков и пострадавшим напрямую ничего не угрожает, не стоит предпринимать никаких действий — ожидайте приезда скорой.
Постарайтесь найти свидетелей — кого-то, кто мог бы находиться рядом с вами в это время. Можно остановить проезжающую машину и попросить об этом.
Позаботиться о собственной безопасности
Бывают ситуации, когда подходить к пострадавшему опасно и делать это должны только специалисты. Например, оставайтесь в стороне, если разлилось топливо, иначе вы сами можете пострадать.Будьте осторожны, если у него кровотечение. Пострадавший может быть носителем вирусных заболеваний, которые передаются через кровь. А у вас на руках и других открытых частях тела могут оказаться мелкие ссадины, царапины и микроповреждения, через которые вирус может попасть к вам в организм. Поэтому если там брызжет кровь и уже образовалась лужа, а вы в легкой блузке и сандалиях, не подходите. Решили осмотреть пострадавшего? Наденьте резиновые перчатки, даже если явного кровотечения нет — на экипировке и черной одежде крови не видно.
Кроме того, у перчаток есть одно свойство: когда вы в них, это сигнал для окружающих, что вы — человек, который оказывает помощь. Это спасает от необоснованной агрессии, допустим, если прибывшие друзья мотоциклиста начинают искать виновника аварии.
Оценить состояние пострадавшего
Когда вы подошли к пострадавшему, нужно выяснить, в сознании ли он. Возьмитесь за "подбородок" шлема, зафиксируйте его и аккуратно поднимите забрало, чтобы голова и сам шлем не сдвинулись. Снимать шлем не надо: у человека может быть перелом шейного отдела позвоночника, и неумелыми действиями ему легко навредить.Начните разговаривать. Можно слегка потрогать за плечи и спросить: "Что случилось? Помощь нужна?" Продолжайте с ним разговаривать: ему больно и страшно, а присутствие рядом человека немного успокаивает. Только не нужно говорить, как в кино, что все будет хорошо, ведь вы не можете этого гарантировать. Можно сказать что-то типа "мы постараемся тебе помочь, я вызвал скорую, надо подождать".
Затем нужно понять, что с ним. Для этого его надо ощупать. Только обязательно сообщайте ему, что вы делаете: "Давай я ощупаю тебя аккуратно. Вот здесь больно?" Там, где больно, скорее всего, перелом, который также ощущается при прощупывании. Тогда человека лучше лишний раз не двигать.
Если есть кровотечение, на перчатках останутся следы или вы услышите хлюпанье. Чтобы остановить кровь, можно зажать место руками выше раны или наложить повязку.Если пострадавшему нигде не больно, но голова кружится и в глазах темнеет, значит, он теряет сознание. Нужно попросить, чтобы он подложил руки под шлем и перевернулся на бок. Это возможно, только если у него нет переломов.
Запоминайте, что он говорит о своих ощущениях: где болит, чувствует ли конечности, кружится ли голова — эта информация поможет врачам, если к их приезду он потеряет сознание.Пострадавший без сознания — глаза закрыты, на вопросы не отвечает — это опасная ситуация. Есть два варианта действий. Первый: все-таки снять шлем и запрокинуть ему голову назад. Но это нужно делать вдвоем и осторожно, поэтому если никогда не пробовали — не пытайтесь. Второй: перевернуть на бок. Но с переломом таза его лучше не двигать. Если не уверены — не делайте ничего.
Ни в коем случае нельзя:
- давать нюхать нашатырь;
- кормить таблетками: привычные обезболивающие не помогают при боли от перелома, но могут блокировать дыхательные центры, вызвать аллергическую реакцию;
- накладывать шину на перелом: вам придется его шевелить, а это усилит боль;
- промывать раны — все, что туда могло попасть, уже попало, а спирт на рану может привести к усилению боли и потере сознания.
Когда приехала скорая
Сообщить врачам, что это вы вызвали скорую. Рассказать, что вы выяснили при осмотре пострадавших. Например, вот этот сказал, что не чувствует ног, а этот — что у него болит рука. Это поможет врачам, особенно если пострадавшие уже потеряли сознание.Спросить у врачей, нужны ли вы. Если нет, то можете уезжать, только сначала запишите номер наряда. Это пригодится, если к вам возникнут вопросы. Например, кто-то из свидетелей может сказать, что это вы сбили мотоциклиста и уехали с места ДТП. Если вы знаете номер наряда (по нему можно узнать время вызова и прибытия скорой), значит, вы были на месте, дождались врачей.
Пойти на курсы
Приемами оказания первой помощи сложно овладеть, только прочитав инструкцию или посмотрев видео. Необходимо попробовать сделать самому, чтобы "руки запомнили". Как объясняют в учебном центре, у человека, попавшего в экстренную ситуацию, возникает стресс, и в этом состоянии обученный человек делает то, что ему знакомо, а необученный начинает вспоминать картинки и может непреднамеренно навредить. Поэтому желательно пройти специальные курсы.