Первая помощь при ДТП с мотоциклом. Что нужно и чего нельзя делать?

Для начала нужно обеспечить безопасность места происшествия, чтобы здесь не произошли новые ДТП, и люди, работающие на аварии, не пострадали.

Если вы на машине, ее нужно поставить перед местом ДТП, немного под углом к дороге — так, чтобы при возможном ударе она вылетела на обочину, а не на встречную полосу. Если вы на мотоцикле, его также нужно поставить немного по диагонали: так водителям будет проще его идентифицировать.

Перед своей машиной или мотоциклом поставить аварийный знак, а чуть подальше — еще один. Это даст другим водителям запас времени, чтобы сориентироваться: если кто-то не заметит первый знак, он увидит второй, а если и это не поможет — он влетит в вашу машину, но при этом вы не пострадаете. Когда авария произошла на повороте, знак надо ставить перед ним, чтобы поворачивающие могли увидеть его издалека.

Включить "аварийку" и поставить сигнальный фонарь, если он есть. Это привлечет дополнительное внимание, особенно в темноте. На мотоциклах можно сжать ручку тормоза и зафиксировать ее скотчем или пластырем. Этот сигнал намного ярче, чем габаритные огни.

Надеть светоотражающий жилет, чтобы в темноте вас заметили. В учебном центре также рекомендуют пришивать светоотражающую полосу на брюки, чтобы проезжающие увидели вас, даже если вы стоите на коленях. Также можно использовать светоотражающие повязки и браслеты.