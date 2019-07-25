Глава Ленобласти поручил разработать программу реставрации и музеефикации пушкинских мест

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение профильным комитетам разработать комплексную программу реставрации и музеефикации пушкинских мест региона. Об этом он заявил в четверг на заседании областного правительства.

"Нам нужно это представить именно как концепцию в понимании и восстановлении исторических строений, и [как концепцию] наполнения их музейной экспозиции, и размещения рядом необходимой туристической инфраструктуры, и увязки этих туристических маршрутов, и, конечно, дальнейшего их продвижения. Давайте мы это как поручение по итогам сегодняшнего заседания правительства запишем", - сказал глава региона.

По его словам, детальная проработка программы, в которой будут принимать участие областные комитеты по культуре и туризму, а также другие ведомства, позволит в том числе привлекать больше туристов из зарубежных стран, среди которых есть много почитателей творчества Пушкина.

"Мест, связанных с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным в Ленинградской области больше, чем в других регионах, что сопоставимо только с Петербургом, где он жил", - сказал Дрозденко. Он напомнил, что за последние годы в области был отреставрирован "Домик няни А.С. Пушкина" в деревне Кобрино, сейчас закрыт на реставрацию "Дом станционного смотрителя" в Выре. Кроме того, "Усадьба Олениных", где бывал Пушкин, сейчас проходит историко-культурную экспертизу. Силами фонда Георгия Победоносца проводятся работы по возрождению усадьбы Михайловского погоста в деревне Новопятницкое (Кингисеппский район), где были погребены более 30 родственников Пушкина.

В регионе также действует музей-усадьба "Суйда" - бывшее имение прадедушки Пушкина Абрама Ганнибала. Как пояснила на заседании заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области Ольга Мельникова, музей располагается в арендованном доме, и сейчас музейщики прорабатывают концептуальное решение по созданию отдельного строения для экспозиции.