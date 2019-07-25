Кадыров сообщил, что назначил шестилетнего мальчика своим охранником

ТАСС, 25 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял на службу в отряд спецназа шестилетнего мальчика Магомеда-Эми Газиева. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира", - написал он.

По словам Кадырова, такое решение он принял после того, как увидел видеоролики с мальчиком в интернете. Он также распорядился обеспечить мальчика полным обмундированием и амуницией. "В детских магазинах Грозного закуплено все необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев", - добавил глава региона.