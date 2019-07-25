Володин назвал шагом к консолидации минуту молчания в Думе по жертвам Гражданской войны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минута молчания, впервые объявленная на заседании Госдумы 17 июля в память о всех погибших в Гражданскую войну, стала важным шагом на пути к консолидации российского общества. Об этом заявил в четверг председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем выступлении, посвященном итогам завершающейся весенней сессии Госдумы.

"Мы впервые в истории российского парламентаризма, Государственной думы, все вместе вышли на решение (наверное, кому-то оно далось нелегко). И независимо от политических пристрастий, [партийной] принадлежности и взглядов, почтили память невинных жертв, погибших в годы гражданского противостояния 1917-1922 годов", - сказал спикер.

Он убежден, что это очень важное событие для страны и ее граждан. "Это важно для наших детей и внуков. Это важно для будущего нашего государства, потому что мы сегодня с вами прошли тот рубеж, когда до этого смотрели на эти вопросы сквозь призму прицела. Сегодня можно сказать, что мы вышли на понимание и сделали серьезный шаг к консолидации общества", - подчеркнул Володин.