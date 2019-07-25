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Северный Кавказ

Около 6 тыс. верующих отправятся в хадж из аэропортов Северного Кавказа

Из аэропорта Минеральных Вод в Саудовскую Аравию планируют вылететь 945 человек, из Магаса - 875 и из Грозного - 4312

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Около 6 тыс. человек собираются отправиться к святым местам ислама в Саудовской Аравии (хадж) из международных аэропортов Минвод, Магаса и Грозного, сообщила пресс-служба Минераловодской таможни в четверг.

"Всего в 2019 году около 6 тыс. граждан России собираются отправиться к святым местам из международных аэропортов, расположенных в регионе деятельности Минераловодской таможни. В частности, 945 человек из аэропорта Минеральных Вод, 875 - из аэропорта Магаса и 4312 - из аэропорта Грозного", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 25 июля из аэропорта Минвод первые 189 верующих отправились в хадж. В преддверии этого Минераловодская таможня провела информационно-разъяснительную работу: организовала рабочие встречи с представителями духовных управлений мусульман северокавказских республик, а также с туроператорами, оказывающими услуги по отправке и сопровождению паломников. На встречах минераловодские таможенники разъяснили присутствующим порядок перемещения паломниками товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможности.

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