{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-председатель отделения "Парнаса" в Ингушетии вышел на свободу

Магомед Хазбиев отбывал срок за хранение оружия, оскорбление представителя власти и возбуждение вражды к главе региона

МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Бывший председатель республиканского отделения партии "Парнас" в Ингушетии Магомед Хазбиев, приговоренный ранее за хранение оружия, оскорбление представителя власти, возбуждение вражды к главе региона, досрочно вышел на свободу, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

На эту тему

27 ноября 2018 года Магасский районный суд Ингушетии приговорил Хазбиева к 2 годам 11 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 50 тыс. рублей за хранение оружия, оскорбление представителя власти, возбуждение вражды к главе региона. В феврале 2019 года Верховный суд Ингушетии прекратил уголовное дело Хазбиева в части статьи 282 УК РФ и сократил на три месяца срок лишения свободы.

"Магомед Хазбиев сегодня досрочно выпущен на свободу после отбывания срока в колонии-поселения", - сказал источник. Как сообщил ТАСС адвокат Хазбиева, юрист международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин, в четверг заканчивается назначенный судом срок наказания. "Сегодня был последний день отбывания наказания", - сказал Сабинин.

Как сообщалось на сайте правозащитной группы "Агора", оппозиционер связывал свой арест с профессиональной деятельностью и гражданской позицией и посчитал дело политическим. Магомед Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне дорогих автомашин и хранении оружия, боеприпасов. В 2015 году по обвинению в незаконном обороте оружия Хазбиева объявили в международный розыск, а 11 января 2018 года его задержали ингушские полицейские.

19 декабря Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), устанавливающей ответственность за экстремизм. Эту инициативу внес на рассмотрение нижней палаты президент РФ Владимир Путин в начале октября 2018 года.

Теги
РоссияИнгушетия
Власти Пензы выделят 4,5 млн рублей на сохранение льгот после повышения тарифов на проезд
Замглавы администрации города отметил, что мэрия рассматривает возможность приобрести еще 100 автобусов большого класса на условиях софинансирования из регионального бюджета
Читать полностью