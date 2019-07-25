Экс-председатель отделения "Парнаса" в Ингушетии вышел на свободу

МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Бывший председатель республиканского отделения партии "Парнас" в Ингушетии Магомед Хазбиев, приговоренный ранее за хранение оружия, оскорбление представителя власти, возбуждение вражды к главе региона, досрочно вышел на свободу, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

27 ноября 2018 года Магасский районный суд Ингушетии приговорил Хазбиева к 2 годам 11 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 50 тыс. рублей за хранение оружия, оскорбление представителя власти, возбуждение вражды к главе региона. В феврале 2019 года Верховный суд Ингушетии прекратил уголовное дело Хазбиева в части статьи 282 УК РФ и сократил на три месяца срок лишения свободы.

"Магомед Хазбиев сегодня досрочно выпущен на свободу после отбывания срока в колонии-поселения", - сказал источник. Как сообщил ТАСС адвокат Хазбиева, юрист международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин, в четверг заканчивается назначенный судом срок наказания. "Сегодня был последний день отбывания наказания", - сказал Сабинин.

Как сообщалось на сайте правозащитной группы "Агора", оппозиционер связывал свой арест с профессиональной деятельностью и гражданской позицией и посчитал дело политическим. Магомед Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне дорогих автомашин и хранении оружия, боеприпасов. В 2015 году по обвинению в незаконном обороте оружия Хазбиева объявили в международный розыск, а 11 января 2018 года его задержали ингушские полицейские.

19 декабря Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), устанавливающей ответственность за экстремизм. Эту инициативу внес на рассмотрение нижней палаты президент РФ Владимир Путин в начале октября 2018 года.