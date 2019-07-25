В Буденновске планируют возродить старейший парк

СТАВРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Буденновска (Ставропольский край) намерены возродить парк в центральной части города в 2020 году. Парк является старейшим в Буденновске, по проекту в нем появится фонтан и "летающие" мосты. Об этом ТАСС сообщил глава города Виталий Манько.

"Парк находится на пересечении улиц, с которых началось основание города, он старейший в городе. Есть еще один парк, благоустройство которого также начато, но такой зоны отдыха, которая запланирована в парке Борцов Революции, с летающими мостиками и так далее, такого, конечно, нет. Работы планируется начать в январе 2020 года, открыть обновленный парк планируем в середине июля 2020 года", - сказал он.

Парк имени Борцов Революции был заложен в Буденновске в 60-х годах прошлого века, площадь превышает 50 тыс. кв. метров. Вокруг парка расположены центральные улицы, кафе, магазины, на самой территории - братская могила партизан, погибших в годы Гражданской войны. За десятки лет парк пришел в запустение. "С момента создания работ [по благоустройству] практически не было, занимались санитарной обрезкой деревьев, но глобальной реконструкции там не проводили", - пояснил Манько.

В 2019 году Буденновск с проектом реконструкции парка вошел число победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из федерального бюджета муниципалитет получит 54 млн рублей для проведения работ. Планируется, что парк будет разделен на несколько зон - активного и спокойного отдыха, занятий спортом, проведения массовых мероприятий, благоустроят и мемориальный комплекс.

"Реконструкция предполагает создание детских игровых комплексов, спортивных площадок, "летающих" прогулочных мостиков", светящейся аллеи, светомузыкального фонтана с сухой чащей. Проектировщикам удалось воплотить в своих чертежах пожелания активных жителей города. Не все участвовали в рейтинговом голосовании [по выбору проекта], но те, кому небезразлична судьба города, были активными участниками обсуждения", - пояснил глава города.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. В конкурсе участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек. Федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей конкурса.