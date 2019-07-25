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Два препарата против хронического гепатита С вошли в перечень жизненно важных лекарств

В Минздраве сообщили, что в России на диспансерном учете находятся более 16 тыс. подростков, ожидающих эти лекарства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комиссия Минздрава РФ включила в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) два новых препарата против хронического гепатита С, сообщила в четверг главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова.

"Скажу такую приятную новость о том, что на этой неделе комиссия Минздрава по включению препаратов в ЖНВЛП <...> включила два современных, прямого действия противовирусных препаратов. Один из них как раз для детей начиная с 12 лет", - сказала она на круглом столе "Гепатит - лечение доступно".

Как пояснила Малинникова ТАСС, речь идет о препаратах против хронического гепатита С. Она также добавила, что в России на диспансерном учете находятся более 16 тыс. подростков, ожидающих данные лекарства.

Гепатит - воспалительное заболевание печени. Существует пять основных его вирусов, известных как гепатит А, В, С, D и E (в зависимости от способов передачи). Симптомы гепатита могут различаться в зависимости от типа вируса, наиболее распространенными из них являются пожелтение кожи и глаз, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота. При отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака печени.

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