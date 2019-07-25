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Нижегородский аэропорт Стригино получил право обслуживать широкофюзеляжные самолеты

Воздушная гавань сможет принимать самолеты типа Airbus А330-200, А330-300, Boeing 747-200, 777-200 (300), Ил-62 (86), Ан-124.

ТАСС, 25 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в Нижнем Новгороде получил возможность обслуживать широкофюзеляжные самолеты после повышения уровня пожарной защиты, сообщается на сайте аэропорта.

"Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Стригино повысила свою квалификацию и была аттестована на право проведения аварийно-спасательных работ, в том числе и обеспечение 8-й категории по уровню требуемой пожарной защиты. Данная категория уровня требуемой пожарной защиты расширяет возможности аэродрома Стригино, а именно позволяет обслуживать широкофюзеляжные самолеты", - говорится в сообщении.

Аэропорт сможет принимать самолеты типа Airbus А330-200, А330-300, Boeing 747-200, 777-200 (300), Ил-62 (86), Ан-124.

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