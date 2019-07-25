Депутаты Ростовской области просят власти РФ разработать госпрограмму по оздоровлению Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ростовской области в четверг одобрили обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву по вопросу разработки госпрограммы по оздоровлению реки Дон с притоками и Цимлянским водохранилищем, сообщил ТАСС председатель парламента Александр Ищенко.

"Жителей Ростовской области очень волнует состояние Цимлянского водохранилища, заиливание, уход воды, очень волнует сокращение водопоступления от малых рек, и нам своими силами с этим справиться, не можем, и полномочий у нас нет на это. Поэтому без федеральных решений, без федеральной поддержки проблему развития Дона, Цимлянского водохранилища не решить, в этом главный смысл обращения", - сказал он.

По его словам, проблема водонаполнения реки возникла после строительства водохранилища, однако в последние годы ситуация усугубилась. "Водная артерия - это федеральное регулирование, федеральная собственность, а зона ответственности - региональная. С проблемами мы сталкиваемся, мы их должны решать. И если в отношении Волги принимаются на федеральном уровне решения по проведению тех технических работ, которые позволяют сохранять высокий уровень водопоступления в Волгу, то по Дону, по Цимлянскому водохранилищу таких решений на федеральном уровне нет и не было", - отметил Ищенко.

Он также напомнил, что пять лет назад с инициативой разработать госпрограмму по оздоровлению реки выступало правительство области. "[Были] проработаны перечни мероприятий, объемы финансирования, но по какой-то причине это решение принято не было", - пояснил председатель Заксобрания.