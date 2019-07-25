В родном селе Василия Шукшина отмечают 90-летие со дня рождения писателя

ТАСС, 25 июля. Село Сростки (Алтайский край) в четверг отмечает юбилей Василия Шукшина, родившегося здесь 90 лет назад. На малой родине писателя, актера и режиссера, которой он посвятил значительную часть своего творчества, корреспондент ТАСС узнал, чем сейчас живут Сростки.

В селе всегда можно встретить туристов, но особенно много их летом. В выходные дни в единственной гостинице "Калина красная", которая стоит у федерального Чуйского тракта, не найти свободных мест. В селе много заведений носят названия, которые связаны с произведениями Шукшина, например, недалеко от гостиницы есть кафе "Печки-лавочки" (фильм, снятый в 1972 году).

"Мы со временем стали все больше понимать Шукшина, понимать, что он для нас значит, для нашего села, для нашего края и для России", - сказала ТАСС замдиректора мемориальной библиотеки имени Шукшина Татьяна Кеврух.

О родине - с гордостью

В Сростках живы те, кто знал писателя лично. Анна Блинова младше его на год, они учились в одной школе. "Мы жили в разных частях нашего села, село было большое. Встречались только тогда, когда бегали на вечорки, на танцы. Бедные все были, бедные. Что его семья, что мы - беднота", - вспоминает Анна Михайловна.

Ее дочь Ольга добавляет, что гордится земляком. Она училась в школе, названной в честь Шукшина. "Школа у нас была изначально просто сростинская, а потом переименовали, стала имени Шукшина. Когда поступать поехала в институт, писала с гордостью "Окончила Сростинскую среднюю школу имени Шукшина", - сказала Ольга.

"И сейчас с гордостью рассказываем, где живем. Думаю, благодаря тому, что Василий Макарович здесь жил, наше село не забыто - у нас и асфальт, и инфраструктура, культура", - добавила она.

Обязательное место посещения в Сростках - гора Пикет, на вершине которой установлен пятиметровый бронзовый памятнику Шукшину. Он изображен в таком же положении, как в последнем кадре фильма "Печки-лавочки", - будто смотрит с горы на родное село, его жителей и гостей. Блестят большие пальцы босых ног - их туристы трут "на счастье".

Праздник для села

Уже более 40 лет ежегодно в честь дня рождения писателя на Алтае в июле проходят Шукшинские дни (раньше - Шукшинские чтения).

"Для села это событие. Все, кто далеко живут, стараются приехать сюда, к истокам, к корням, именно в эти дни", - рассказывает Ольга.

Хозяйка одной из сувенирных лавок Наталья отмечает интерес к продукции, связанной с Шукшиным. "Ближе к Шукшинским чтениям, буквально за две недели, каждый второй спрашивает что-то по тематике Шукшина", - сказала она. Туристы покупают статуэтки, магниты с видами на памятник Шукшину на горе Пикет, на дом, в котором будущий писатель провел детство.

Некоторые улицы Сросток сохранили облик, как при Шукшине, они взяты под охрану и должны оставаться такими всегда. Стоят деревянные дома с резными ставнями, утопающие в зелени яблонь, сирени и рябин. Здесь же располагается музей - к нему относится дом, в котором Шукшин провел детские годы, школа и усадьба, которую он купил для матери в 1960-х годах.

"Наша задача ее [историческую часть села] сохранить и оградить от новых веяний, оставить такой, какой она была раньше. Здесь, в исторической части, продолжают выращивать огороды, здесь высота при строительстве новых зданий регулируется. Они не должны иметь больше одного этажа", - пояснила ТАСС директор музея Шукшина Лидия Чуднова.

Экспонаты и "чудики"

В фондах музея Шукшина более 23 тыс. экспонатов, из них 16 тыс. - основной фонд, формируется он более 40 лет на основе документов семьи матери и архива сестры писателя. Был собран большой фотофонд, есть кадры из фильмов, прижизненные и посмертные издания, исследования, которыми занимаются ученые.

"В мемориальном фонде из личных вещей у нас то, что Василий Макарович у матери оставлял - одежду, ручку, портсигары, шкатулки, которые ему дарили, записные книжки. Письма матери Василию Макаровичу, письма, которые она писала поклонникам - нам их потом возвращали адресаты, это порядка 170 писем", - показывает Чуднова.

Сотрудники музея проводят экскурсии в мемориальные дома, в том числе для местных детей. Таким образом их вводят в мир Шукшина, который начинается с родительского дома - дома отчима Павла Куксина, который погиб на фронте в 1942 году. Это традиционный дом сибиряка, с занавесками, с настоящей русской печью, предметами утвари. Хранятся здесь личные вещи Шукшина - бескозырка и куртка, в которой он вернулся в 1950-х с Черноморского флота. Огород, баня, колодец, там же стоят жернова, лобогрейка - конная косилка, сарай.

"Такие произведения Шукшина, как "Жатва", "Быт", "Далекие зимние вечера" - это о том, как они жили в этом домике", - рассказывает директор.

В центре села, в сквере рядом с основным зданием музейного комплекса, находится парк деревянных скульптур "Чудики". Это герои его рассказов, которые появились тут в 2011 году во время первого фестиваля деревянной скульптуры "Шукшинские чудики" по мотивам произведений писателя.

Любимое место Шукшина

Руководитель местного творческого объединения Анатолий Лещев показывает любимое место Шукшина - на берегу Катуни, где река обходит острова и сливается в одно русло. Тут и начинаются Сростки, а место получило название "Камушки" из-за больших галунов на берегу. Более 25 лет назад в селе появилось творческое объединение "Камушки", в которое входили поэты, художники, музыканты, историки, краеведы и просто любители литературы, его было решено назвать в честь любимого места писателя.

"Да и мы же - мелкие камушки в сравнении с такими глыбами, как Шукшин", - отметил Лещев. Сейчас он руководит объединением "Земляки", в которое входят жители Бийского района Алтайского края. "Это слово тоже много значило для Шукшина. Где-то вдалеке от родины - представьте, какая радость, когда встретишь знакомого человека, земляка", - добавил собеседник.

"Шукшин - душа России. Почему к нему и тянутся. Даже те, кто его не читают, считают за честь сказать: "Я с родины Василия Макаровича", - заключил Лещев.

Шукшин родился в 25 июля 1929 года в Сростках, в военные годы окончил семилетнюю школу и отправился в Бийск учиться в автомобильном техникуме. Затем, так и не получив образование, вернулся в Сростки, но уже через пару лет уехал вновь.

В 1949 году его призвали на службу в Военно-Морской флот, где он начал писать рассказы. После службы Шукшин вернулся в Сростки, пошел работать учителем русского языка и словесности в Сростинской школе сельской молодежи, позже получил образование режиссера во ВГИКе. Был актером в более чем 25 фильмах, написал множество рассказов, повестей, романов и пьес, снял фильмы "Ваш сын и брат", "Странные люди", "Печки-лавочки", "Калина красная".