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В Великобритании побит июльский температурный рекорд

Столбик термометра показал 36,9 градуса по Цельсию

ТАСС, 25 июля. Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Соединенном Королевстве в июле, была зафиксирована в четверг в районе столичного аэропорта Хитроу - столбик термометра показал 36,9 градуса по Цельсию. Об этом сообщила Метеорологическая служба Соединенного Королевства.

Как отметили синоптики, предыдущее максимальное значение составляло 36,7 градуса.

Отмечается, что в четверг впервые за всю историю наблюдений в Великобритании температура может превысить 38,5 градуса.

Во вторник официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис заявила, что июль 2019 года может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом.

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