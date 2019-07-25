Журналисты из семи стран принимают участие в пресс-туре по Чечне

ГРОЗНЫЙ, 25 июля. /ТАСС/. Журналисты из Италии, Швейцарии, Испании, Канады, Германии, Франции и Австрии в рамках трехдневного пресс-тура знакомятся с достопримечательностями и культурой Чеченской Республики. По итогам поездки гости выпустят материалы о регионе, сообщил в четверг помощник главы республики и директор ЧГТРК Грозный Ахмед Дудаев.

"Иностранные журналисты сами изъявили желание посетить Чеченскую Республику, так как она вызывает интерес общественности разных стран. Гости будут готовить материалы о принимающей стороне, что поспособствует созданию объективной картины положительных процессов, происходящих в Чечне. Кроме прочего, мы хотим показать, что всегда рады гостям, продемонстрировать им не только великолепие нашей природы, но и красоту наших традиций и обычаев", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, для гостей будет организована экскурсия по основным туристическим объектам республики, в том числе на озеро Кезенойам, горнолыжный курорт "Ведучи", мечеть "Сердце Чечни" и Российский университет спецназа. "Для нас это, в первую очередь, возможность показать всему миру реальное положение дел в Чечне", - добавил Дудаев.

Пресс-тур продлится с 24 по 26 июля. В нем принимают участие представители немецкой газеты Die Zeit, журналисты агентства France-Presse (AFP), Канадской телерадиовещательной корпорации CBS (News) и другие. Мероприятие организовано ЧГТРК "Грозный" при поддержке департамента печати и информации МИД РФ.