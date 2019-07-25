В петербургском пансионе воспитанниц Министерства обороны России откроют музыкальную школу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Музыкальная школа заработает на базе петербургского пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, который примет первых учащихся осенью этого года. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе инспекции завершающего этапа работ в здании учебного заведения, которую провели в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Сегодня глава города вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу присутствовал на репетиции парада в честь Дня ВМФ, после чего они проинспектировали завершающий этап работ в здании петербургского пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ на Бычьем острове. Александр Беглов и Сергей Шойгу осмотрели учебные классы, спортивный и актовый залы, бассейн, обсудили подготовку к приему воспитанниц. В частности, была достигнута договоренность об открытии в пансионе филиала одной из музыкальных школ города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что петербургский пансион, расположенный на Бычьем острове, примет первых воспитанниц 1 сентября: в 5-е, 6-е и 7-е классы наберут 240 девочек. На обучение принимаются дочери проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, дети из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных госнаградами за выполнение воинского долга.

Решение о создании в Петербурге пансиона воспитанниц Министерства обороны было принято в поддержание традиций пансионерского образования северной столицы. В пресс-службе указали, что город в настоящее время лидирует по числу довузовских учебных заведений военного ведомства.