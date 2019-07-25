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Второй горевший в Черном море танкер отбуксировали в Турцию

Судно "Маэстро", на котором также произошел пожар, отбуксировали на судоремонтное предприятие в апреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Один из горевших в январе в Черном море танкеров отбуксировали в Турцию, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Росморречфлота.

"Канди" утащили сегодня турецким буксиром в Турцию", - сказал собеседник агентства.

Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.

Судно "Маэстро" отбуксировали на судоремонтное предприятие в Турцию 24 апреля.

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