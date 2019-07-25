В Нидерландах побит температурный рекорд

ГААГА, 25 июля. /ТАСС/.Температурный рекорд, установленный в среду в Нидерландах, продержался лишь сутки. В четверг столбики термометров достигли нового исторического максимума в 40,4 градусов Цельсия, свидетельствуют данные Голландского королевского метеорологического института.

В среду температура достигла 39,2 градусов Цельсия, побив рекорд, установленный 23 августа 1944 года, когда столбики термометров поднялись до 38,6 градусов Цельсия.

Чтобы предотвратить плавление асфальта, в столичном аэропорту Схипхол специальные автомобили регулярно поливают взлетно-посадочную полосу. В самом Амстердаме ряд мостов закрыт вплоть до пятницы (когда жара должна пойти на спад), чтобы предотвратить деформацию металлических элементов. Другие мосты регулярно поливаются водой из каналов.

Тем временем Институт общественного здравоохранения Нидерландов предупредил о возможности смога в связи с жарой и ветра, дующего со стороны немецкого промышленного района Рур. По словам эксперта по качеству воздуха Мартена Крола, показатели загрязненности воздуха могут превысить допустимые европейские показатели и тогда правительство будет обязано принять срочные меры, такие как снижение ограничения скорости на дорогах или временное закрытие заводов.

Согласно прогнозам, жаркая погода в Нидерландах продержится до пятницы. В выходные температура должна опуститься до 23-25 градусов Цельсия, возможны дожди и грозы.