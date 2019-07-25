Беглов возглавил оргкомитет по подготовке и проведению в Петербурге EuroSkills-2022

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил организационный комитет по подготовке и проведению в городе в 2022 году чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Смольного.

"Создан организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2022", - говорится в сообщении.

В оргкомитет, помимо Беглова, вошли руководители исполнительных органов власти Петербурга, территориальных управления федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений работодателей, представители соорганизаторов чемпионата - союза WorldSkills Russia и компания "Экспофорум-Интернешнл".

Ранее сообщалось, что власти Петербурга ожидают на соревнованиях EuroSkills около 10 тыс. участников. Ключевая тема европейского чемпионата 2022 года - "Компетенции для цифровой экономики", основной площадкой мероприятий станет выставочный центр "Экспофорум".

EuroSkills - самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года.