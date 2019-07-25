Mirror: к лондонским водоемам в условиях рекордной жары вызывают полицию из-за конфликтов

ТАСС, 25 июля. Лондонская полиция была вызвана в четверг к нескольким открытым общественным водоемам после сообщений о мелких стычках и конфликтах в условиях рекордной для июля температуры, превышающей 37 градусов Цельсия. Об этом информирует газета Daily Mirror со ссылкой на полицейских.

По словам представителя столичной полиции, "несколько стычек вспыхнули около 10:00 (12:00 мск) вблизи прудов в районе Парлимент-хилл на севере Лондона, куда выстроилась длинная очередь". Обошлось без арестов. О травмах и пострадавших не сообщается. "На месте присутствуют сотрудники сил безопасности и полицейские", - добавил офицер.

Конфликты отмечены и вблизи бассейна в парке Броккуэлл на юге Лондона после того, как группа подростков пыталась прорваться без очереди к воде. Сообщения о стычках у открытых общественных плавательных бассейнов поступают и из других городов Великобритании.

По данным британской Метеорологической службы, самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Соединенном Королевстве в июле, была зафиксирована в четверг в районе Королевских ботанических садов Кью на юго-западе Лондона - 37,7 градуса Цельсия. Предыдущее максимальное значение составляло 36,7 градуса Цельсия.

Синоптики не исключают, что в четверг впервые за всю историю наблюдений в Великобритании температура может превысить 38,5 градуса.