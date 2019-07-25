Мутко призвал быстро восстановить инфраструктуру Приангарья без ущерба для качества работ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Быстрое восстановление социальной инфраструктуры пострадавших при паводке населенных пунктов Иркутской области не должно быть проведено в ущерб качеству этих объектов, сказал журналистам вице-премьер Виталий Мутко после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе, которую он возглавляет.

"Нам не нужно ради отчета к 1 сентября восстановить ту или иную школу. Если она не просушена, если нет нормального водоотведения, [не стоит некачественно, но быстро пытаться восстановить ее], чтобы она в октябре следующего года или раньше опять пришла в такое состояние. Поэтому, если не сможем, то будем принимать решение по вывозу детей", - сказал он.

Мутко отметил, что в ходе заседания соответствующее требование донесли до властей региона. "Мы сориентировали регион, что у нас есть возможности после 1 сентября направить детишек в наши учреждения отдыха и оздоровления, которые ведут образовательный процесс непрерывный - до 880 человек детей мы можем забрать в наши федеральные учреждения", - пояснил вице-премьер.

Ранее в четверг на заседании правкомиссии Мутко поручил Минстрою России и властям региона с течение двух суток скорректировать и утвердить для последующего внесения в правительство РФ план восстановления инфраструктуры пострадавших при паводке территорий. В настоящее время в этот список включено порядка 170 объектов.