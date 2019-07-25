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Медведев призвал решить проблему деградации материальной базы центральных районных больниц

Премьер-министр отметил, что еще в 2006 году в этих больницах ничего не было, лечились либо за границей, если требовалось высокотехнологичное медицинское вмешательство, либо нигде, если денег нет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать проблему деградации материальной базы в центральных районных больницах (ЦРБ). Об этом он заявил на заседании комиссии по контролю за реализацией партийной предвыборной программы.

Говоря о состоянии материальной базы в крупных федеральных медицинских учреждениях, Медведев напомнил, что Россия "за последние 12 лет сделала просто рывок в будущее". По его словам, еще в 2006 году в этих больницах "ничего не было, все в основном лечились за границей, если требовалось высокотехнологичное медицинское вмешательство, или нигде - если денег нет". Сейчас же, добавил Медведев, отечественной высокотехнологичной медицине удалось существенно нарастить компетенции и имеющееся сейчас оборудование не хуже, чем в других странах.

"Но давайте посмотрим, как выглядят ЦРБ, там реальные проблемы. И это не просто [о том, чтобы] новый аппарат туда поставить, это, к сожалению, просто деградация всей материальной базы. Этим нужно будет заниматься, нужно будет готовить идеи и предложения, как здесь поступить. Еще вернемся к этому вопросу", - заявил глава правительства РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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