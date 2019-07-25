До 240 тыс. петербуржцев могут проголосовать на загородных участках на выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Возможность проголосовать на загородных избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях на выборах губернатора Петербурга 8 сентября будет примерно у 240 тыс. петербуржцев. Об этом сообщил в четверг журналистам член избирательной комиссии Санкт-Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"Что касается Ленинградской области: около 200 тыс. проживает в тех массивах (это несколько садоводческих некоммерческих товариществ), которые потенциально могут проголосовать", - сказал Кузьмин. Он добавил, что в Псковской области проживает порядка 40 тыс. потенциальных избирателей, поэтому горизбирком видит целесообразность в организации участков для голосования и там.

По заявкам садоводов

Основная цель открытия загородных избирательных участков на территории Ленинградской и Псковской областей - создание комфортных условий для граждан, которые 8 сентября окажутся за пределами постоянного места жительства. Как пояснил начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях, сами садоводы активно поддерживают эту идею.

"Мы получили много заявок о создании экстерриториальных участков на территории крупных садоводческих массивов. Мы оказываем поддержку и стараемся создать полный комплекс для избирателей на подобного рода участках", - сказал Лях.

Руководитель исполнительного комитета общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова, в свою очередь, сообщила журналистам, что загородные избирательные участки составляют всего 5% от общего числа участков на территории Санкт-Петербурга. Их создание, по словам Булгаковой, значимо для тех, кто будет находиться на территории работы этих участков, но мало значимо в рамках всей избирательной кампании.

"Организация этих участков происходит в рамках действующего избирательного законодательства, и это нисколько не нарушает и не воспрепятствует реализации избирательных прав граждан", - подчеркнула она.

Специфика организации загородных избирательных участков

Как отметил Кузьмин, в Новгородской области, где также проживает много петербуржцев, создавать экстерриториальные избирательные участки не будут из-за активно проходящей в регионе собственной избирательной кампании. В единый день голосования, 8 сентября, в Новгородской области пройдут дополнительные выборы в Госдуму.

"У участковой избирательной комиссии должно быть помещение для голосования. У них [в Новгородской области] все участки задействованы на их кампании", - пояснил он.

Ранее председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко сообщил, что жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Как отметил Миненко, это связано с тем, что многие петербуржцы будут во время выборов находиться за городом. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.