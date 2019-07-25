Власти Москвы назвали топ-10 популярных мест у китайских туристов в 2018 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль и Цирк на Цветном бульваре стали самыми популярными местами у китайских туристов в Москве в 2018 году. Об этом говорится в сообщении столичного Комитета по туризму.

"Больше всего китайские туристы любят центр города и чаще всего здесь и заселяются. Для них это удобно, в первую очередь, потому что они обожают гулять. Например, дойти пешком до Манежной площади, Александровского сада или парка "Зарядье", - говорится в сообщении.

Первое место по популярности заняли Кремль и Красная площадь. В отличие от гостей из других стран, китайцы в основном заказывают экскурсии именно сюда. Далее идут Цирк на Цветном бульваре, Третьяковская галерея, ВДНХ, станции Московского метрополитена. Замыкают десятку самых популярных мест парк Коломенское, "старый" Арбат, ГУМ и ЦУМ. "Китайские туристы обожают покупать в Москве сувениры. На первом месте предпочтений у них стоят матрешки. Далее - платки, фарфор и ювелирные изделия", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что Китай по итогам 2018 года занял первое место среди стран дальнего зарубежья по объему туристических прибытий в Москву. Количество китайских туристов, посетивших столицу в 2018 году составило более 800 тыс. человек.