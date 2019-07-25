Две новые площадки для регистрации брака открылись в исторических особняках Москвы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Столичные молодожены смогут заключить брак в музее-усадьбе Остафьево и в особняке в Серебряном бору. Новые площадки для регистрации брака открылись в четверг, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве открыли две новые площадки для регистрации брака. Они расположены в живописных местах столицы. Теперь заключить брак можно в музее-усадьбе Остафьево и в особняке в Серебряном бору", - говорится в сообщении.

Усадьба Остафьево построена в XVIII-XIX веках. При жизни ее владельца князя П.А. Вяземского здесь гостили А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, А.Б. Мицкевич, А.С. Грибоедов и Н.В. Гоголь. Кроме того, в усадьбе Н.М. Карамзин работал над "Историей государства Российского". "Чтобы провести торжественную церемонию бракосочетания в музее-усадьбе Остафьево, нужно подать заявление в отдел ЗАГС района Южное Бутово по адресу: улица Маршала Савицкого, дом 28. Желающим зарегистрировать отношения на берегу Москвы-реки в Серебряном бору следует подать заявление в Хорошевский отдел ЗАГС по адресу: улица Народного Ополчения, дом 23, корпус 2", - уточняется в сообщении.

Сейчас в столице работают более 20 новых площадок. Молодые пары могут сыграть свадьбу в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе. Подать заявление можно в соответствующем отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг.