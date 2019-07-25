Архангельск присоединился к всероссийскому танцевальному флешмобу

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Танец зумба в Архангельске в ходе всероссийского флешмоба "Танцуй Москва - танцуй Россия" в центре города исполнили более 200 человек, несмотря на сильную жару.

"В флешмобе у нас участвует более 200 человек. Основная группа - это участники "Студии хорошего самочувствия" Архангельского центра медицинской профилактики, к ним присоединились представители серебряного возраста организаций социального обслуживания", - сказала ТАСС и. о. начальника отдела регионального министерства труда, занятости и социального развития Ольга Жит.

Жаркая зумба

К вечеру воздух в Архангельске прогрелся до плюс 27 градусов - для арктического города это сильная жара. "В июле это точно самый жаркий день, за лето один из самых жарких, и, боюсь, такой жары мы в этом году больше не увидим", - сказала ТАСС синоптик Севгидромета Наталья Пархомчук.

Уже за час до начала участницы и немногочисленные участники флешмоба собрались у крыльца Архангельского городского культурного центра и начали разминку. По очереди исполнили русский танец, ча-ча-ча и вспомнили движения зумбы. Юная инструктор предупредила, что неожиданно поменяли музыку, "но все элементы останутся те же, какие репетировали во вторник". "Мы знаем несколько вариантов зумбы, сейчас нам показывают новый, но движения знакомые, - сказала ТАСС участница флешмоба Нинель Лебедева. - Я так рада, у меня сегодня с самого утра поднялось настроение: пойдем на танцы. Но жарко, поэтому я стараюсь быть в тени".

Нинель Александровна занимается танцами пять лет, говорит, что до этого не танцевала, зато в молодости у нее был первый разряд по гимнастике. Майя Жолтикова говорит, что танцами занялась только на пенсии. "Не занималась, спортом только в школе, а потом 30 лет на даче вкалывала, потом от дачи избавилась, надо чем-то заниматься, вот и пошла", - сказала она ТАСС.

Еще одна участница Римма Панёва призналась, что танцевать любила всегда. "Мне будет 72 года, а танцы - это такая энергия, такая бодрость духа - прекрасно. Мы и мамбу танцевали, и твист, ну а сейчас зумба", - пояснила она ТАСС. Владимир Антоновский пришел на флешмоб вместе с супругой. "Мы с женой занимаемся бальными танцами, здесь по сравнению с ними, конечно, просто, но тоже интересно", - сказал он ТАСС.

В Архангельской области граждан старше трудоспособного возраста по общероссийским меркам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) около 300 тысяч человек - это 26,7% населения.

К хорошему самочувствию через танец

Архангельский центр медицинской профилактики открыл первую группу оздоровительных танцев шесть лет назад. Как рассказала ТАСС заведующая консультативно-оздоровительным отделом центра Елена Гафарова, главными критериями стали "не навреди" и "хорошее самочувствие через танец". "Танцы как вид физической активности один из самых лучших, но, к сожалению, мало используется. Есть танцевальные студии, хореографические, но для здоровья через танцы практически нет, - пояснила она. - У нас "Студия хорошего самочувствия", самочувствие - медицинский термин и имеет четкие характеристики. Наша задача, чтобы человек, уходя с занятия, понял, что самочувствие улучшилось. Здесь и физическая активность, и музыка, и общение".

Шесть лет назад в студии начали заниматься 13 человек. Как говорит Гафарова, были проблемы с помещениями, поэтому занятия проводили обычно днем, и на них приходили в основном люди старшего возраста. Сейчас у центра уже 22 площадки в каждом округе города, подготовлены инструкторы.

В первые годы танцевальные занятия совмещали с лекциями, но сейчас лекции специалисты центра читают отдельно. "Если раньше за полтора часа мы успевали посидеть послушать лекцию, потанцевать, то сейчас мы танцуем два часа без перерыва, не присев. Это значит, что люди здоровье свое укрепили", - сказала представитель центра медпрофилактики. На уроки могут приходить все желающие, независимо от возраста и даже состояния здоровья. Гафарова уточняет, что ограничений нет, каждый выбирает нагрузку для себя.

Участница флешмоба Светлана Снопкова в танцевальную группу ходит уже шесть лет. "В 2014 году я заболела, у меня признали сахарный диабет, - рассказала она ТАСС, - и я за счет этих танцев, можно сказать, избавилась от диабета. Я за два года сбросила 20 кг, и у меня сахар в норме".

Танцы даже в дождь

Летом уроки оздоровительных танцев проходят на трех площадках под открытым небом. "Летом мы, правда, ограничены погодными условиями, - сказала собеседница агентства. - Мы, конечно, танцуем даже в дождевиках на дожде, но оборудование выносить под дождь нельзя. Я предлагаю: давайте откроем хоть одну крытую танцплощадку в городе, как были раньше, "сковородки" назывались, возродим танцевальные традиции".

В основе занятий самые разные танцы: от русских народных до чарльстона и ча-ча-ча. "Кадриль, кантри, краковяк, чарльстон, ча-ча-ча, зумба, хороводы, бальные танцы. Наша задача через танцевальный элемент как в тренажерном зале проработать свое тело, - отметила собеседница агентства. - Например, если мы берем восточный элемент - это определенные мышцы прорабатываются, русские танцы - это больше аэробная нагрузка".

Сейчас группы учат движения, характерные для еврейских танцев. В целом занятия строятся так, особенно уличные, чтобы к концу урока даже прохожий, который только что присоединился, выучил базовые движения. "На улице подходят люди новые и надо, чтобы они просто не испугались сложности. Наша идея, чтобы любой человек мог присоединиться, а не стоять и смотреть. Мы берем новеньких, выучивают, например, краковяк. Он у нас длинный, многие сначала ошибаются, но к концу танца все движения выучивают", - добавила Гафарова.

Собеседница агентства сказала, что, к сожалению, танцами занимаются почти исключительно женщины. "За все время на постоянной основе к нам присоединился только один мужчина, - заметила она. Но, по ее словам, к уличным занятиям мужчины присоединяются. - Они более зажаты, но потребность танцевать есть у всех".

В Калининграде и Мурманске

В Калининградской области, где доля людей пожилого возраста достигает 27,6 %, флэшмоб "Танцуй Москва - танцуй Россия" прошел на площадке "Госпиталя для ветеранов войн в Калининградской области" в областном центре. Танец "зумба" исполнили более 60 человек, сообщили ТАСС в Министерстве социальной политики региона. "Это люди старшего поколения, проживающие в доме ветеранов, волонтеры серебряного возраста, пенсионеры, посещающие отделения дневного пребывания и группы здоровья. Все они активно посещали тренировки и изучали танцевальные движения и с удовольствием передают свой танцевальный привет регионам России", - отметили в ведомстве.

В Кольском Заполярье участниками танцевального марафона стали свыше 700 человек в населенных пунктах десятка районов Мурманской области. Как рассказали ТАСС в региональном Минсоцразвития, это коллективы и артисты, занимающиеся в учреждениях соцподдержки, культуры и спорта. Съемки для телемоста проводились непосредственно в Мурманске, в других городах видеоматериалы о марафоне будут размещены на сайтах учреждений-участников.