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Бастрыкин отметил значимость появления в Следственном комитете своей судебной экспертизы

Председатель СК считает, что это повысит оперативность и результативность работы ведомства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что появление собственных судебных экспертов в структуре ведомства даст большие возможности для следствия. Об этом он заявил на торжественном собрании в СК, посвященном Дню работника органов следствия.

"Государственная дума поддержала инициативу президента России - принят закон о судебной экспертизе в Следственном комитете. Теперь мы имеем полное право проводить такие экспертизы", - отметил Бастрыкин.

"Есть некоторые условия, которые нам поставлены - создание [судебных экспертных] учреждений. Но мы это все создадим, - подчеркнул председатель СК. - Главное то, что у нас есть мощный потенциал науки и техники в лице наших ведущих криминалистов, судебных медиков, финансистов, которые проводят у нас экспертизы, строителей, которые проводят строительные экспертизы". Он заметил, что создание своих судебных экспертных учреждений в СК "повысит оперативность и результативность" работы ведомства.

Бастрыкин напомнил также, что в этом году исполнится 65 лет криминалистической службе. 19 октября 1954 года генеральный прокурор СССР издал указание, в соответствии с которым в штате надзорного органа появилась должность прокурора-криминалиста, занимающегося обучением молодых следователей искусству расследования преступлений, повышением их квалификации, а также внедрением в практику научно-технических средств.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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