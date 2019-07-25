Учеба в школах Подмосковья начнется 2 сентября

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Занятия в школах Московской области начнутся со 2 сентября в 2019 году. Об этом в эфире канала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Первого сентября будет воскресенье, поэтому дети пойдут в школу 2 сентября", - напомнил он.

Воробьев добавил, что в 2019-2020 учебном году в школах и дошкольных учреждениях области будут заниматься 900 тыс. детей. Он попросил глав муниципалитетов внимательно отнестись к подготовке к новому учебному году.

В 2019 году обучение в школах Московской области завершили более 33 тыс. одиннадцатиклассников.

Ранее первый заместитель председателя правительства - министр образования Московской области Ольга Забралова сообщала, что сейчас на балансе ее ведомства находятся более 3,8 тыс. образовательных учреждений: школы, детские сады, вузы, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования. Все они будут проверены на готовность к новому сезону ко 2 сентября. Надзорные органы будут оценивать обеспечение безопасности, питание, соответствие санитарным и пожарным нормам учреждений.