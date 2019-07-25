Полиция наградила петербуржца, который обезоружил напавшего с ножом на пассажиров в метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Полицейские наградили жителя Петербурга Виталия Городилова, который обезоружил вооруженного злоумышленника, напавшего с ножом на двух пассажиров метрополитена. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Перед началом заседания коллегии главка в торжественной обстановке был озвучен приказ ГУ МВД России о поощрении петербуржца Виталия Городилова, который с риском для жизни обезоружил вооруженного злоумышленника и передал его полицейским. Начальник ГУ МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин лично вручил Виталию Городилову почетную грамоту и памятный подарок, поблагодарив героя за смелый мужской поступок и активную гражданскую позицию", - сказано в сообщении.

21 июля Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Фетулаха Гамдулаева, которого обвинили в нападении с ножом на пассажиров на станции метро "Пушкинская" 19 июля. Действия фигуранта инкриминированы по статье УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По данным региональных СМИ, причиной конфликта стало то, что пассажиры в силу проблем со слухом не ответили злоумышленнику, выходят ли они из вагона.

В ГУ МВД п Петербургу и Ленинградской области также отметили, что Городилов, повар по профессии, не растерялся, он отобрал у вооруженного злоумышленника нож, и удерживал Гамдулаева до прибытия полицейских.