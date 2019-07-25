В Германии второй раз за два дня побит температурный рекорд

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Столбики термометров рядом с городом Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) поднялись в четверг до отметки 42,6 градуса. Это самая высокая температура в ФРГ за всю историю наблюдений, сообщила метеорологическая служба в Twitter.

Предыдущий рекорд - 40,5 градуса - был зафиксирован накануне в городе Гайленкирхен. До тех пор самым жарким было 5 июля 2015 года, когда температура выросла до 40,3 градуса в баварском Кицингене.

В последние дни жаркая погода установилась почти на всей территории ФРГ. Даже на побережье Балтийского моря столбики термометров держатся на отметке 30 градусов.

Было решено на выходные отключить от сети атомную электростанцию "Гронде", расположенную недалеко от Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). Это связано с высокой температурой воды в реке Везер.

Немецкая партия "зеленых" считает нужным смягчить условия труда при температуре выше 30 градусов: офисным сотрудникам предлагается разрешить работать из дома, а трудящимся на открытом воздухе - давать выходной. С такой инициативой выступила парламентская фракция.