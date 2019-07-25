Глава Приамурья заявил, что спрогнозировать нынешний паводок в регионе было невозможно

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Паводок в Амурской области было невозможно спрогнозировать из-за постоянно меняющихся погодных условий. Об этом в четверг рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Василий Орлов.

"Я считаю, что в этот раз [спрогнозировать] было невозможно. Дело в том, что населенные пункты, которые сегодня подтоплены, в 2013 году, когда было самое серьезное за последние несколько десятков лет наводнение, не были подтоплены. Тогда было несколько циклонов, которые обрушились на область и сформировали паводок. Климат меняется, и за последние годы все чаще и чаще проходят сильные паводки, которые не характерны для Амурской области", - сказал он.

Орлов добавил, что, несмотря на это, в регионе нужно научиться прогнозировать подобные ситуации. "Для прогнозирования обстановки, в том числе геологической, конечно, нужно привлекать экспертов. Другое дело, где взять этих экспертов, и каково будет качество таких прогнозов", - отметил он.

В четверг власти ввели в Амурской области региональный режим ЧС. Вызванный обильными осадками паводок в регионе привел к подтоплению целого ряда территорий. Режим ЧС введен в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея, Благовещенске, а также в селе Тыгда Магдагачинского района. Всего в Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, подтоплены 997 приусадебных участков, повреждены 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 км.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/6703808.