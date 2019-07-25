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Глава Амурской области сообщил, что пик паводка в регионе ожидается 27 июля

Согласно прогнозам, в зону подтопления попадают пять муниципальных образований

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Пик паводка в Амурской области в 21 населенном пункте по предварительным прогнозам, придется на 27 июля. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Василий Орлов.

"Пик паводка по этим населенным пунктам будет 27 июля. У нас есть всего день, чтобы решить проблему с эвакуацией. Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадают пять муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы, 21 населенный пункт", - сказал он.

"Паводок пока что достаточно короткий. Если дожди не усугубят ситуацию, то, я думаю, мы справимся", - отметил он.

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации. Вызванный обильными осадками паводок привел к подтоплению целого ряда территорий: зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, почти 1 тысячи приусадебных участков, повреждены 45 участков автодорог протяженностью 156 км.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/6703808.

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РоссияАмурская область
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