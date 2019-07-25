Васильев уверен в 20-процентном росте пассажиропотока в аэропорту Махачкалы в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что пассажиропоток в махачкалинском аэропорту по итогам текущего года составит более 1,5 млн человек. Это на более чем 200 тыс. пассажиров больше, чем в прошлом году. Об этом руководитель региона сказал в четверг на заседании коллегии прокуратуры республики по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

В 2018 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше, чем было запланировано, а также почти на 200 тыс. больше по сравнению с показателями 2017 года.

"В прошлом году наш аэропорт обслужил более миллиона пассажиров. В этом году уверенно [будет] 1,5 млн, даже больше", - сказал Васильев.

По его словам, международный терминал, когда нет рейсов, планируется использовать для внутренних, потому что терминал внутренних рейсов "не успевает".

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. Пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.