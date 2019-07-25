РосРАО планирует создать на объекте "Марадыковский" под Кировом технопарк для химкомпаний

КИРОВ, 25 июля. /ТАСС/. Компания "РосРАО" (дочерняя компания Росатома) рассматривает возможность организовать технопарк для небольших предприятий на площадке объекта "Марадыковский" в поселке Мирный Кировской области, где к 2023 году планируется создание комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Об этом в четверг в ходе круглого стола по вопросам перепрофилирования объекта сообщил Максим Корольков, заместитель гендиректора по развитию компании "РосРАО", которая выступает застройщиком нового предприятия.

Вопрос необходимости создания на базе объекта "Марадыковский" производственного предприятия обозначила в ходе круглого стола председатель комиссии по экологии и природопользованию региональной Общественной палаты, профессор Вятского государственного университета Тамара Ашихмина, ее поддержали и другие участники обсуждения.

"Мы понимаем, что вся площадка не будет занята установками, которые мы планируем там разместить, соответственно будет возможность построить технопарк, это будет якорная площадка для инжиниринговых компаний, производственных компаний", - прокомментировал Корольков.

Он уточнил, что "РосРАО" ведет переговоры с рядом химических компаний. "Мы были бы благодарны, если бы ученые, специалисты, предприятия Кировской области давали нам свои предложения по реализации собственных или совместных проектов на территории завода", - сказал Корольков. Член Общественной палаты Светлана Занько поинтересовалась, возможно ли создать на площадке "Марадыковского" предприятия по переработке твердых коммунальных отходов, так как область нуждается в таком производстве. "Так вопрос не стоял, никогда не задумывались над ТКО, но мы открыты для всех предложений", - ответил представитель "РосРАО".

Об объекте "Марадыковский"

По данным регионального правительства, свою историю объект "Марадыковский" ведет с 1941 года, когда он представлял собой авиационный склад боеприпасов. 1 февраля 2005 года объект переформирован в объект по хранению и уничтожению химического оружия. 11 сентября 2015 года "Марадыковский" завершил уничтожение находящихся на хранении запасов химоружия.

По данным "РосРАО", в России ежегодно образуется более 350-400 тыс. т опасных отходов, при этом наблюдается острый дефицит мощностей по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению опасных отходов. Согласно постановлению правительства РФ, комплексы по уничтожению опасных отходов в 2019-2023 гг. появятся на базе объектов по ликвидации химического оружия в Саратовской, Курганской, Кировской областях и Удмуртии. Это должно позволить значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок. Всего на строительство четырех заводов по переработке опасных отходов направят 17,2 млрд рублей.