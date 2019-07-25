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Шесть снарядов времен войны нашли у газораспределительной станции в Волгоградской области

Их уничтожили на полигоне Прудбой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа уничтожили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны, которые были найдены рядом с газораспределительной станцией в Волгоградской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Саперы мотострелкового соединения ... уничтожили снаряды, найденные в п. Серафимович Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в округе, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 76 мм. Их уничтожили на полигоне Прудбой.

Всего, по данным пресс-службы, с начала года в регионе было уничтожено около 1 тыс. боеприпасов различного калибра.

Теги
РоссияВолгоградская область
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