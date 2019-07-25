В Великобритании четверг стал самым жарким днем в июле за всю историю наблюдений

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Соединенном Королевстве в июле, была зафиксирована в четверг в английском Кембридже, где воздух прогрелся до 38,1 градуса по Цельсию. Об этом сообщила британская метеорологическая служба.

В четверг был побит рекорд 2015 года, когда в районе лондонского аэропорта Хитроу температура поднялась до 36,7 градуса. Самая же высокая летняя температура за всю историю наблюдений была зафиксирована в Соединенном Королевстве в 2003 году и составила 38,5 градуса.

На западе британской столицы в четверг столбик термометра достиг отметки 37,7 градуса.

По данным британских СМИ, аномальная жара стала причиной сбоя в железнодорожном сообщении по всей стране, поскольку поездам пришлось снизить скорость, чтобы избежать перегрева путей. Не выдерживали и электрические сети, что привело к отключению электроснабжения в пригородах Лондона и Бирмингема.

На этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,4 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса.