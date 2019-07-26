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Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" прибыли на Итуруп

Они будут проводить поиски, в частности, в заливе Касатка, озерах Куйбышевское и Красивое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Участники долгосрочной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" высадились на курильском острове Итуруп, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

Участников экспедиции доставил на остров большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя".

"Благоприятные погодные условия позволили участникам экспедиции высадиться на берег", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

Военные обустроили в районе аэродрома Буревестник на Итурупе полевой лагерь, где могут разместиться более 100 человек.

Как ожидается, участники экспедиции, в число которых наряду с военными входят представители Русского географического общества и Российской академии наук, проведут на острове месяц. Они будут проводить поиски, в частности, в заливе Касатка, озерах Куйбышевское и Красивое.

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