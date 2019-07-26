В Алеппо вновь заработал единственный в Сирии завод по переработке старых тканей

АЛЕППО /Сирия/, 26 июля. /ТАСС/. Единственный в Сирии завод по переработке старых тканей в новые возобновил работу в Алеппо и выпускает уже около 5 тонн продукции в сутки.

"Во время войны мы были вынуждены остановить производство. Боевики заняли этот промышленный район, наше оборудование разграбили. Сейчас работаем на том, что удалось собрать по частям", - рассказал журналистам директор фабрики.

Он уточнил, что сейчас на предприятии трудятся 15 человек, в том числе беженцы. Директор рассчитывает наладить круглосуточную работу и выйти на довоенные объемы.

Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году. С этого момента в городе возобновили работу многие предприятия.