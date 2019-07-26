Прокуратура внесла представление мэру Магадана за установку штрафа за кормление птиц

ТАСС, 26 июля. Прокуратура Магадана внесла мэру города Юрию Гришану представление с требованием убрать в общественных местах таблички с информацией о привлечении к административной ответственности за кормление птиц. Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ведомства, прокуратура считает введение такого запрета незаконным.

В начале июля в Магадане ввели штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей за кормление птиц в общественных местах. В городе были установлены специальные таблички с информацией о привлечении к административной ответственности. Такое решение было связано с неудовлетворительным состоянием городского пространства, виной которому стали мусор, перья и птичий помет.

"Мэру города Магадана внесено представление с требованием решить вопрос о демонтаже информационных табличек, установленных в общественных местах города Магадана, следующего содержания: "Не кормите птиц! Штраф 2500 - 5000 руб.", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что запрет на кормление птиц и ответственность за нарушение этого запрета федеральным законодательством, а также законодательством Магаданской области и городскими нормативно-правовыми актами не установлены, а значит они незаконны.

Сразу после установки в городе табличек прокуратура указала Гришану на незаконность этих действий. Мэрия не согласилась с решением прокуратуры о демонтаже табличек, сославшись на действующие "Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования "Город Магадан", которые запрещают сорить на любых площадях, улицах, в парках и других общественных пространствах. По словам Гришана, кормление птиц "приравнивается к разбрасыванию мусора".