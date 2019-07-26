Ярмарка сельхозпродукции в городе Санья привлекла внимание иностранных туристов

САНЬЯ /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Многочисленные гости курортного города Санья в южной китайской провинции Хайнань получили возможность ближе познакомиться с продукцией местных сельских производителей, а также попробовать хайнаньские деликатесы на специальной ярмарке. Как сообщает портал "Наньхайван", она открылась прежде всего для иностранных туристов с целью популяризации местной продукции.

Ярмарка предоставила возможность крестьянам Хайнани продемонстрировать свои товары, многие из которых можно встретить только в этой провинции Китая. На ней можно было приобрести хайнаньских фазанов, гусей, уток, а также экзотические фрукты, выращенные жителями деревень Баоань, Баолун, Баоцянь и Нахуэй.

На ярмарке было представлено порядка 50 наименований товаров, к каждому из которых прилагалась табличка с названием на китайском, английском и русском языках. Помощь зарубежным туристам на ней оказывали волонтеры со знанием иностранных языков. Представлявшие свою продукцию сельские жители были обеспечены электронными переводчиками для удобства общения с иностранными покупателями

"Это очень значимое событие", - приводит портал слова туристки из России, которая посетила ярмарку, увидев приглашение на нее на русском языке на рекламном щите в Санья. Россиянку заинтересовали экзотические фрукты и она ушла с ярмарки не с пустыми руками, уточняет "Наньхайван".

Всем производителям из сельских районов организаторы ярмарки бесплатно предоставили площади для реализации продукции. Порядка 90% товаров продавались туристам по ценам ниже среднерыночных, отметил портал.