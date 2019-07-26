В МЧС сообщили, что циклон ухудшит паводковую обстановку в Хабаровском крае

ТАСС, 26 июля. Циклон с сильными дождями и ветром выйдет на территорию Хабаровского края на следующей неделе и принесет обильные осадки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального МЧС.

"С 29 по 31 июля 2019 года на территории южных и центральных районов Хабаровского края ожидается выход глубокого циклона. В связи с чем прогнозируется выпадение сильных, местами очень сильных (50 мм и более за 12 часов и менее) дождей, грозы, порывы ветра до 15-20 м/с, что дополнительно осложнит паводковую обстановку на реках края", - говорится в сообщении.

В регионе возможны резкие подъемы уровня воды в реках, с подтоплением низких мест и участков автомобильных дорог. Также есть вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ.

В крае уже введен режим ЧС в двух районах из-за разлива местных рек, идет эвакуация жителей.

26 июля из села Удское Тугуро-Чумиканского района были эвакуированы 23 местных жителя. Река Уда достигла отметки опасного явления, подтоплено шесть жилых домов и 20 приусадебных участков. Накануне были эвакуированы 16 жителей из четырех населенных пунктов на севере региона.

Ранее специалисты МЧС распространили прогноз, из которого следует, что гребень дождевого паводка на реке Амур сместится из Приамурья вниз по течению и достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа 2019 года. Ожидается подтопление дачных участков и домовладений ближайших к Хабаровску островов.