Топилин призвал власти на Дальнем Востоке к дополнительным мерам для роста рождаемости

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Власти регионов Дальнего Востока должны принимать дополнительные меры для повышения рождаемости, заявил в пятницу глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Мы очень надеемся, что меры (принимаемые на федеральном уровне - прим. ТАСС) позволят ситуацию с рождаемостью переломить. Но это не значит, что регионы не должны принимать свои меры по поддержке семей с детьми. Нужно постоянно анализировать ситуацию и выявлять причины снижения рождаемости", - сказал Топилин на совещании, в котором посредством видеосвязи участвуют представители дальневосточных регионов.

По его словам, ситуация с рождаемостью на Дальнем Востоке "пока не позволяет говорить, что все хорошо". "Пока в большинстве регионов ДФО, как и в целом в России, [наблюдается] снижение рождаемости. Это объективная ситуация, но хотел бы напомнить, что в ДФО приняты дополнительные меры поддержки семей с детьми", - отметил министр.

Так, напомнил Топилин, на Дальнем Востоке действует дополнительное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумом, а также так называемый дальневосточный материнский капитал - доплата к материнскому капиталу в размере 135 тыс. рублей. Кроме того, выплаты на третьего ребенка распределены на три дальневосточных региона - Бурятию, Якутию и Чукотку, несмотря на их положительный коэффициент рождаемости.

Глава Минтруда РФ в пятницу находится с рабочей поездкой в Чите. В течение дня он посетит социальные учреждения города и обсудит реализацию национального проекта "Демография".