СФ одобрил запрет на продление срока ареста бизнесменов без активных действий следствия

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

"В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей необходимо излагать сведения о следственных и иных процессуальных действиях, произведенных в период после избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей, а также основания и мотивы дальнейшего продления срока содержания обвиняемого под стражей", - говорится в сопроводительных документах к закону. При этом указанный срок, на который продлевается содержание обвиняемого под стражей, должен определяться исходя из объема следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом же постановлении.

Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то следствие должно указать причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей. При этом суд вправе продлить арест на меньший срок, чем указано в постановлении, если посчитает его достаточным для выполнения всех намеченных следственных и процессуальных действий.

Как сообщила зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, закон разработан во исполнение перечня поручений президента России о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в РФ.

Заключение под стражу

Она отметила, что вносятся изменения в статью 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда. Устанавливается, что к таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им имуществом, которое используется в целях предпринимательской деятельности. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

"Данные положения позволят избежать трудностей, возникающих в правоприменительной практике при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и решении вопроса, относится ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, к сфере предпринимательской деятельности", - пояснила Мизулина.

В целом, по ее словам, принятие закона будет способствовать повышению качества предварительного расследования, эффективности его организации, соблюдению разумных сроков досудебного производства по уголовному делу, а также позволит обеспечить соблюдение конституционных гарантий прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.