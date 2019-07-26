Совфед одобрил закон о реестре недобросовестных опекунов и приемных родителей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о создании федерального реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

Соответствующие изменения вносятся в Семейный кодекс РФ и закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Как сообщила зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, закон разработан во исполнение поручения президента РФ о создании федерального реестра недобросовестных опекунов (попечителей), приемных либо патронатных родителей, а также лиц, лишенных родительских прав.

Документ направлен на совершенствование структуры и порядка формирования такого банка данных. Сенатор рассказала, что закон определяет порядок включения в него информации о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

"Внесение предлагаемых изменений обусловлено отсутствием взаимного обмена между компетентными органами сведениями о вышеуказанных лицах. Предлагаемые нововведения должны исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, что отвечает интересам детей", - отметила Мизулина.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 января 2020 года.