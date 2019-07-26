ФСИН предоставила ОНК переводчика для общения с Полом Уиланом в СИЗО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ФСИН предоставила переводчика для общения с гражданином США Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

"ФСИН спустя полгода предоставила нам переводчика для общения с иностранным заключенным Полом Уиланом в СИЗО "Лефортово". Этому предшествовало судебное разбирательство, в котором ФСИН стала ответчиком из-за невыполнения собственного приказа. Во время беседы подтвердилось наличие проблем, связанных с языковым барьером", - рассказал правозащитник.

По его словам, беседа членов ОНК с Уиланом началась с инструктажа со стороны сопровождающего сотрудника о том, что нельзя говорить об уголовном деле. "Мистер Уилан заявил, что не получает письма, которые ему отправляют родственники, друзья или официальные лица Великобритании, Канады или США, - сказал член ОНК, добавив, что переданные обвиняемому письма послом США в мае до сих пор не выданы. - За время пребывания в СИЗО он получил лишь три или четыре почтовых отправления".

Кроме того, по словам правозащитника, Уилан выразил благодарность сотрудникам СИЗО "Лефортово" за вежливое и внимательное к нему отношение и сообщил ОНК о проблемах со здоровьем. "После одного из подъемов по лестнице на четвертый этаж у него случилось обострение грыжи. По словам мистера Уилана, для диагностики плеча, которое ему вывихнули при задержании, или операции необходимо разрешение следователя, которое тот не дает", - отметил Еникеев.

Заявление о давлении

Уилан заявил о давлении и угрозах в свой адрес, сообщил Еникеев.

"Он сообщил нам через переводчика об угрозах в свой адрес. В чем именно они заключаются, понять оказалось невозможным. Когда переводчик услышала английское слово investigator (следователь - прим. ТАСС), она отказалась переводить дальше, так как решила, что речь идет о следственных действиях, о которых она переводить информацию не имеет права. Удалось понять только то, что факты угроз и давления имели место, как утверждает Уилан, 14 марта", - сказал Еникеев.

В пятницу стало известно, что ФСИН спустя полгода предоставила Уилану переводчика для общения с ОНК, этому предшествовало судебное разбирательство с участием Еникеева.

48-летний Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. Он имеет гражданства США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.