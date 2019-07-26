Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, а также за продажу поддельных билетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, за незаконную реализацию билетов устанавливаются штрафы в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей для граждан, от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей для должностных лиц. Аналогичный штраф либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток будет грозить предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юридического лица. Штрафы для юридических лиц за данное правонарушение составят от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За продажу поддельных входных билетов на матчи чемпионата Европы или документов, дающих право на их получение, устанавливаются еще более высокие штрафные санкции. Так, для граждан штрафы составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юрлица, будет грозить штраф в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 суток. Штрафы для юридических лиц составят от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Аналогичные меры действовали во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и были признаны эффективными. Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций UEFA. Одним из городов - хозяев чемпионата будет Санкт-Петербург. На стадионе "Санкт-Петербург" пройдут три групповых и один четвертьфинальный матчи.