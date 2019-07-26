ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 15 по 21 июля.

"Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 15 по 21 июля положительно скорректировался до 65,2% (неделей ранее 64,3%). Зафиксирована положительная динамика оценки работы премьер-министра и правительства России - 38,3% и 41,8% соответственно (ранее 37,8% и 41,2%)", - говорится на сайте ВЦИОМ в пятницу.

Согласно данным центра, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 73% респондентов, Дмитрию Медведеву - 38,1%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 35,5%, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 35,2%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову - 28,7% опрошенных. При этом в рейтинге доверия российским политикам в целом показатель президента составил 31%. Вторую и третью позиции в списке занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (10,3%).

Кроме того, по данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Госдумы в июле вырос до 40% (в июне 36%). Показатель поддержки партии "Единая Россия" за последнюю неделю составил 33%, КПРФ - 14,7%, ЛДПР - 12,6%, "Справедливой России" - 6,1%.

В инициативном опросе "ВЦИОМ-Спутник" принимали участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.