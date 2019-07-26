Телеканал "Дождь" временно сделает прямой эфир бесплатным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" открывает прямой эфир для бесплатного просмотра на неопределенное время. Архив программ по-прежнему будет доступен только по платной подписке, сообщила в эфире телеканала его гендиректор Наталья Синдеева.

"Мы приняли решение, что мы на какой-то период - ... не очень определенный - попытаемся открыть эфир. Но не просто его открыть, мы начнем транслировать наш эфир везде. Нам кажется, что сейчас это очень важно", - сказала она, уточнив, что его можно будет посмотреть, в том числе на YouTube.