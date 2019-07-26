Единороссы выступили за лишение свободы за осквернение памятников советским военачальникам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" поддержала инициативу Минобороны РФ внести в статью 214 УК РФ (Вандализм) поправки, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за осквернение памятников советским военачальникам. Об этом говорится в резолюции, принятой в пятницу по итогам заседания партийной дискуссионной площадки "Единство и суверенитет".

"Рекомендовать фракции "Единая Россия" рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 214 УК РФ и предусмотреть наказание за вандализм в отношении памятников российским военачальникам и значимым событиям истории России в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в документе.

В случае, если памятники были осквернены иностранцами, то они после отбытия наказания должны быть депортированы из России, им должен быть запрещен въезд в страну, говорится в резолюции.

Еще одна инициатива касается запрета на въезд в Россию иностранцев, "причастных к уничтожению, повреждению либо осквернению памятников российским военачальникам и значимым событиям истории, а также оказывающих информационную поддержку данным преступлениям".

В пресс-службе партии уточнили, что автором инициативы выступило Министерство обороны РФ.