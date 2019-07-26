Послы 50 стран подписали письмо в ООН в поддержку позиции Китая по Синьцзяну

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Позиция Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (САУР) получила широкую поддержку со стороны дипломатического сообщества в Женеве. Письмо с выражением такой поддержки, адресованное верховному комиссару ООН по правам человека и председателю Совета ООН по правам человека (СПЧ), подписали послы 50 стран, сообщило в пятницу постоянное представительство КНР при женевской штаб-квартире всемирной организации.

Как отмечается в распространенном китайским постпредством сообщении для прессы, подписи под посланием поставили постпреды 50 государств. Кроме того, "другие страны выразили поддержку в отдельных письмах и пресс-релизах". Подчеркивается, что "они воздают должное Китаю за его экономический и социальный прогресс, эффективный контртерроризм и меры по дерадикализации". Постпредство КНР напоминает о серьезной угрозе терроризма, с которой столкнулся Синьцзян, и на которую он ответил созданием центров профессионального образования и подготовки. В итоге "условия безопасности в Синьцзяне резко улучшились": в течение почти 36 месяцев лет в районе не было терактов.

На состоявшемся ранее в пятницу в Женеве брифинге постпред Китая Чэнь Сюй назвал "безответственными и безосновательными" обвинения в адрес Китая, которые были изложены в направленном в июне в СПЧ письме послов 22 западных государств, включая Германию и Австралию. Речь в письме шла о положении в Синцзяне, говорилось об обеспокоенности по поводу соблюдения прав уйгуров и других меньшинств. Китай заинтересован в диалоге на взаимоуважительной основе, он "решительно против подхода, когда не хотят видеть того, что происходит на месте", сказал китайский дипломат.

Открытость и транспарентность

12 июня, в последний день работы в Женеве 41-й сессии СПЧ делегациям стран-участниц было представлено письмо в поддержку позиции Китая по СУАР. Всего его поддержали тогда 37 стран, включая Россию, Белоруссию, Кубу, Сирию, Венесуэлу, КНДР, Алжир, Нигерию, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Подписавшие послание государства приветствовали приверженность Китая открытости и транспарентности, свидетельством чего является посещение Синьцзяна иностранными дипломатами. Было подчеркнуто, что "увиденное и услышанное ими в Синьцзяне полностью противоречит тому, что сообщала [западная] пресса".

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу ситуации.

Власти Китая многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. В конце 2018 года они впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.